«Эхономика»: Почему отменяют единый налог на вмененный доход?

Гостем прямого эфира станет заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков.

Налоговое законодательство в нашей стране, кажется, меняется постоянно. Так что, можно сказать, наших предпринимателей и бухгалтеров в этом смысле постоянно держат в тонусе. Впрочем, сами налоговики считают, что профильное законодательство не просто меняется, а совершенствуется.

Очередное совершенствование коснулось единого налога на вмененный доход, популярного у бизнеса налога, который с начала нового года отменят.

Напомним, о необходимости отмены ЕНВД говорят уже далеко не первый год, но после долгих дискуссий ее неоднократно переносили. Теперь же нас уверяют, что решение окончательное и бесповоротное. Минфин акцентирует внимание на том, что «вмененку» часто используют для уклонения от уплаты налогов, а переход на онлайн-кассы, которые автоматически передают данные в налоговую, показал, что некоторые предприятия с миллиардными оборотами, применяя ЕНВД, платят минимальные налоги.

Теперь перед налогоплательщиками встает дилемма - какой режим налогообложения выбрать. Так, вопрос выбора в Псковской области коснется более чем 6 тысяч индивидуальных предпринимателей и почти тысячи юрлиц. Но так ли просто это сделать, если некоторые эксперты говорят, что равновесной альтернативы режиму ЕНВД в настоящее время просто не существует? Почему все-таки отменяют единый налог на вмененный доход? Как же теперь быть компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые долгое время сидели на «вмененке»? Предусмотрены ли какие-то механизмы, чтобы нивелировать сложности перехода с ЕНВД?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»