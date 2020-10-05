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«Эхономика»: Когда инвестирование в Псковскую область вернется на «доковидные рельсы»?

06.10.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Эксперты отмечают, что кризис 2020 года, связанный с пандемией коронавируса, сложно сравнивать с другими событиями обозримой экономической истории, поскольку моделирование его развития и возможных последствий все еще крайне затруднено. Неопределенность ведет и к разбросу оценок масштабов падения. К тому же с повестки дня все еще не снята вероятность второй волны COVID-19, вместе с которой может произойти и новый провал на рынках.

В то же время аналитики утверждают, что российские активы все еще остаются привлекательными для иностранного капитала, а сокращение инвестиционных портфелей не стало таким драматичным, как, к примеру, в Европе.

Как обстоят дела с привлечением инвестиций в Псковской области? Насколько серьезный удар нанес по экономике региона коронакризис? Насколько устойчиво положение псковского бизнеса? Есть ли отрасли, где бизнес находится в состоянии «клинической смерти»? Когда мы снова сможем встать на «доковидные рельсы» в плане развития и привлечения инвестиций? Об этом ведущий Алексей Овчинников сегодня поговорит с председателем комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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