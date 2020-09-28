«Эхономика»: О влиянии коронавируса на инвестиционный климат Псковской области

Эксперты предупреждают, что из-за пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций во всем мире может снизиться в этом году на 40%, то есть откатиться к уровню 2005 года. Большинство секторов экономики столкнулись с остановкой производства и нарушением цепочек поставок, а из-за режима самоизоляции во многих странах замедлилась реализация уже запущенных инвестпроектов. Запуск новых осложняется перспективой глубокой экономической рецессии, из-за которой компании вынуждены пересматривать свои планы. В то же время аналитики утверждают, что российские активы все еще остаются привлекательными для иностранного капитала, а самой востребованной отраслью является производство агропродовольственный сектор. Как обстоят дела с привлечением инвестиций в Псковской области? Насколько обезоруживающим оказался в этом направлении внезапный удар коронакризиса? Удается ли нам, несмотря на сегодняшние вызовы, создавать в регионе благоприятный инвестиционный климат и не подкосит ли наши проекты очередная волна ослабления рубля? Подробнее об этом и многом другом ведущий Алексей Овчинников побеседует с заместителем гендиректора «Агентства инвестиционного развития Псковской области» Ларисой Семашко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»