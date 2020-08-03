«Эхономика»: Каким видит бизнес пространственное развитие Пскова и области

Гости студии - экс-депутат Псковской гордумы, руководитель регионального отделения организации «Опора России», предприниматель Валерий Лесников и псковский дизайнер, член градостроительного совета Пскова Сергей Станкевич.

Сохранение наследия и современное развитие - это, пожалуй, один из самых наболевших и дискуссионных вопросов как для Пскова, так и для области в целом. Споры о том, как должен выглядеть исторический центр города, как должны развиваться заповедные зоны региона, в каком виде у нас могут соседствовать современная инфраструктура и памятники культуры и истории ведутся не один десяток лет. Собери десять человек в одном месте, задай им вопрос об идеальной картинке, и у каждого будет свое особое мнение на этот счет. Мы решили разобраться, каким видит принцип пространственного развития территорий Псковской области бизнес, готовый инвестировать в это направление, и что предлагают современные дизайнеры, чтобы наконец раскрыть потенциал региона, о котором так много говорят. Ведущий - Алексей Овчинников.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»