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«Эхономика»: Каким видит бизнес пространственное развитие Пскова и области

04.08.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 Гости студии - экс-депутат Псковской гордумы, руководитель регионального отделения организации «Опора России», предприниматель Валерий Лесников и псковский дизайнер, член градостроительного совета Пскова Сергей Станкевич.

Сохранение наследия и современное развитие - это, пожалуй, один из самых наболевших и дискуссионных вопросов как для Пскова, так и для области в целом. Споры о том, как должен выглядеть исторический центр города, как должны развиваться заповедные зоны региона, в каком виде у нас могут соседствовать современная инфраструктура и памятники культуры и истории ведутся не один десяток лет. Собери десять человек в одном месте, задай им вопрос об идеальной картинке, и у каждого будет свое особое мнение на этот счет. Мы решили разобраться, каким видит принцип пространственного развития территорий Псковской области бизнес, готовый инвестировать в это направление, и что предлагают современные дизайнеры, чтобы наконец раскрыть потенциал региона, о котором так много говорят. Ведущий - Алексей Овчинников.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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