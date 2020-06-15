14:00 «Эхономика»: О роли и месте Псковского облпотребсоюза в современном обществе расскажет Николай Тесля
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«Эхономика»: О роли и месте Псковского облпотребсоюза в современном обществе расскажет Николай Тесля
16.06.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель Совета Псковского областного союза потребительских обществ (облпотребсоюз) Николай Тесля.
Ведущий Константин Калиниченко будет с ним говорить о роли и месте облпотребсоюза в современном обществе: как и чем живет сегодня организация с более чем полуторавековой историй, как коронакризис и ограничительные меры повлияли на деятельность Псковского облпотребсоюза и о том, почему регион сегодня совершенно невозможно представить без тех услуг, которые способен предложить только облпотребсоюз.
Также Николай Тесля расскажет, как в союзе потребительских обществ оценивают нынешнюю экономическую ситуацию и меры правительства по спасению экономики.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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