«Эхономика»: О светлом будущем ларечной торговли в Пскове

В феврале Минпромторг немало удивил общественность, выступив с инициативой по возрождению торговых ларьков и палаток. В министерстве пояснили, что в России сегодня вдвое меньше торговых площадей на одну тысячу человек, чем во многих странах Европы. При этом производителей, желающих торговать своей продукцией на полках торговых сетей, гораздо больше, чем магазинов. Кроме того, Минпромторг предложил увеличить количество так называемых автолавок и рынков.

Некоторые эксперты увидели в этом предложении зерно рационального, но большинство отнеслись к затее крайне скептично. «Зачем возвращаться в 90-е к ларечному безумию, с которым еще совсем недавно мы так активно боролись?» - спрашивают они.

Насколько инициатива Минпромторга не только оправданна, но и в принципе применима для Пскова? Есть ли у городских властей нарекания по работе псковских рынков и ларьков, а главное, по качеству продуктов и товаров, продаваемых там? Каким видят градоначальники светлое будущее нестационарной торговли?

Об этом ведущий программы Алексей Овчинников поговорит со своим гостем и соведущим - начальником отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андреем Сукмановым.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»