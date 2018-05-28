«Эхономика»: о деятельности Псковского горводоканала

Гость студии - начальник информационно-расчетного центра МП г.Пскова «Горводоканал» Ксения Малыхина.

Собственники квартир теперь могут перечислять деньги поставщикам ресурсов в обход управляющих компаний и ТСЖ и заключать так называемые «прямые договоры». Одни опасаются делать это: процедура новая, непонятная. Другие настроены категорично: хватит кормить ЖЭКи, напрямую будет куда дешевле. Порядок заключения такого договора уведомительный. То есть собственникам дополнительно ничего подписывать и обращаться к компании - поставщику услуг не придется. По истечении 30 дней с того момента как ресурсоснабжающая организация уведомит собственников о переходе на прямые договоры, например, повесит объявление на информационном щите подъезда, договор вступает в силу.

Заинтересованы в переходе, в первую очередь, ресурсоснабжающие организации. Конфликты между поставщиками и управляющей компанией как раз и приводили к росту неплатежей и судебным искам. Но даже если большой задолженности у управляющей компании нет, то собственники могут на общем собрании принять решение о переходе на прямые договоры.

По словам законодателей, процесс должен быть запущен с середины мая. К этому времени появятся первые дома, которые перешли на такую систему отношений. Как этот процесс выглядит в Пскове, в чем выгода от перехода на прямые договоры для горожан и можно ли сэкономить на коммунальных платежах?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»