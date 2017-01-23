«Эхономика»: Изменения в сфере ЖКХ

Сегодняшний гость студии - заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

Жители Псковской области получают первые квитанции за коммунальные услуги, рассчитанные по новому принципу. Теперь плату за общедомовые нужды потребители будут перечислять непосредственно управляющей компании, а не ресурсоснабжающей организации, как это было раньше. Если до 2017 года ОДН входили в состав коммунальных услуг, то со вступлением в силу нового федерального закона эта графа будет отражаться в жилищных услугах наравне с ремонтом и содержанием жилого помещения.

Еще одно принципиальное новшество для псковичей состоит в том, что на первых этапах реализации закона все жители многоквартирных домов будут платить за ОДН по нормативу, даже в том случае, если их жилье оборудовано общедомовыми и индивидуальными приборами учета.

Как будут регулироваться отношения между собственниками жилья, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями и, самое главное, кто будет контролировать эти расчеты?

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