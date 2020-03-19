«Эхо города»: О коронавирусе, панике и ограничительных мерах в Пскове

Очередной выпуск авторской программы Артема Татаренко и Любови Кузнецовой «Эхо города». В рамках проекта ведущие обсуждают проблемы, которые касаются большинства жителей города, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов.

Тема очередного выпуска – коронавирус, как мы живем и будем жить в условиях ограниченного пространства: образовательного, культурного, рабочего, общественного. В Псковской области введены ограничительные меры на проведение массовых мероприятий численностью свыше 50 человек. Отменены многие мероприятия, приостановлено обучение в школах и вузах, предприятия по возможности переводят сотрудников на «удаленку».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»