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«Эхо города»: Как прошли новогодние выходные на Псковщине?

10.01.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В рамках проекта ведущие обсуждают проблемы, которые касаются большинства жителей города, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов.

Тема очередного выпуска - почти для школьного сочинения: «Как прошли новогодние выходные на Псковщине». По официальным данным, 10 новогодних дней прошли «спокойно и без громких происшествий», но, тем не менее, уже 1 января в регионе было зарегистрировано первое за год убийство, а в Великих Луках на днях обнаружено двое погибших из числа пропавших: юноша 16 лет и 42-летний мужчина. Кроме того, три человека погибли в результате ДТП. В довершение ко всему один микрорайон Пскова прямо в новогоднюю ночь остался без электроэнергии, было достаточно много жалоб на несвоевременный вывоз ТКО.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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