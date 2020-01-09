«Эхо города»: Как прошли новогодние выходные на Псковщине?

В рамках проекта ведущие обсуждают проблемы, которые касаются большинства жителей города, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов.

Тема очередного выпуска - почти для школьного сочинения: «Как прошли новогодние выходные на Псковщине». По официальным данным, 10 новогодних дней прошли «спокойно и без громких происшествий», но, тем не менее, уже 1 января в регионе было зарегистрировано первое за год убийство, а в Великих Луках на днях обнаружено двое погибших из числа пропавших: юноша 16 лет и 42-летний мужчина. Кроме того, три человека погибли в результате ДТП. В довершение ко всему один микрорайон Пскова прямо в новогоднюю ночь остался без электроэнергии, было достаточно много жалоб на несвоевременный вывоз ТКО.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»