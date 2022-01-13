12.01.2022 14:00 «Собственной персоной»: Станислав Стармолотов о ремонте дорог и транспортной доступности псковского региона
«Хайпожоры»: Сережа очень тупой или наоборот?
14.01.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Алины Черновой следующие темы:
-
Сережа очень тупой или наоборот? Псковичка пожаловалась на название пьесы Дмитрия Месхиева. Соцсети отреагировали. Теперь каждый второй у нас — культуртрегер.
-
Проезд подорожал в автобусах на 4 рубля. За и против. Одни говорят, что все дорожает, и, если не повышать, то транспорт встанет. Другие клянут чиновников последними словами.
-
Снова пытались украсть телеграм «Губернии». Вроде украли, но не совсем. Какая-то мутная история. У псковских несистемных оппозиционеров опять все не слава богу.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати