«Хайпожоры»: Сережа очень тупой или наоборот?

Сегодня в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Алины Черновой следующие темы:

Сережа очень тупой или наоборот? Псковичка пожаловалась на название пьесы Дмитрия Месхиева. Соцсети отреагировали. Теперь каждый второй у нас — культуртрегер.

Проезд подорожал в автобусах на 4 рубля. За и против. Одни говорят, что все дорожает, и, если не повышать, то транспорт встанет. Другие клянут чиновников последними словами.