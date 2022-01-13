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«Хайпожоры»: Сережа очень тупой или наоборот?

14.01.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Алины Черновой следующие темы:

  • Сережа очень тупой или наоборот? Псковичка пожаловалась на название пьесы Дмитрия Месхиева. Соцсети отреагировали. Теперь каждый второй у нас — культуртрегер.

  • Проезд подорожал в автобусах на 4 рубля. За и против. Одни говорят, что все дорожает, и, если не повышать, то транспорт встанет. Другие клянут чиновников последними словами.

  • Снова пытались украсть телеграм «Губернии». Вроде украли, но не совсем. Какая-то мутная история. У псковских несистемных оппозиционеров опять все не слава богу.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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