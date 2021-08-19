19.08.2021 12:30 «Гайд-парк»: Реально ли вдохнуть новую жизнь в Общественную палату Псковской области?
18.08.2021 14:00 «Собственной персоной»: руководитель губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский
«Хайпожоры»: Псковская Венеция и политические страсти в соцсетях
20.08.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сергей Васильев и Ксения Журавкова, как всегда, обсудили самые «жирные» и обсуждаемые темы псковского интернета.
Сегодня в выпуске:
- Месяц до выборов: политические страсти в соцсетях.
- Псковская Венеция и велодорожки: урбанисты тут?
- 8 лет «Телеграму»: что будет дальше?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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