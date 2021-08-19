«Хайпожоры»: Псковская Венеция и политические страсти в соцсетях

Сергей Васильев и Ксения Журавкова, как всегда, обсудили самые «жирные» и обсуждаемые темы псковского интернета.

Сегодня в выпуске:

Месяц до выборов: политические страсти в соцсетях.

Псковская Венеция и велодорожки: урбанисты тут?

8 лет «Телеграму»: что будет дальше?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»