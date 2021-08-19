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«Хайпожоры»: Псковская Венеция и политические страсти в соцсетях

20.08.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сергей Васильев и Ксения Журавкова, как всегда, обсудили самые «жирные» и обсуждаемые темы псковского интернета. 

Сегодня в выпуске:

  • Месяц до выборов: политические страсти в соцсетях.
  • Псковская Венеция и велодорожки: урбанисты тут?
  • 8 лет «Телеграму»: что будет дальше?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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