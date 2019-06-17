<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
15:00
Николай Рассадин: поэт и правдоруб
14:00
«Эхономика»: Новый руководитель регионального Фонда капремонта Виктор Иващенко
12:35
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
12:00
«Гайд-парк»: о социальном проектировании с «Лидером года» Павлом Оберемко
17.06.2019 19:00
«Дневной дозор»: Готовность улично-дорожной сети Пскова к Ганзе?
17.06.2019 18:00
Итоги дня - 17 июня
17.06.2019 15:59
Реплика Донецкого: Даешь операцию «Борщевик-2019»!
17.06.2019 14:00
«Постскриптум»: Дорожные и мусорные войны в Пскове
17.06.2019 12:35
«Диванная политика» с Юрием Моисеенко
14.06.2019 19:00
«Дневной дозор»: Псков без батутов
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
18.06.2019 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
Новый руководитель регионального Фонда капремонта Виктор Иващенко ответит на вопросы псковичей в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове
1
Эксперт Росмолодежи, «Лидер года» Павел Оберемко станет гостем программы «Гайд-парк»
«Постскриптум»: Дорожные и мусорные войны в Пскове
О готовности Пскова к Ганзе расскажет Александр Братчиков в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове
«Сообразим на троих»: Дело журналиста Ивана Голунова. Что это было?
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120