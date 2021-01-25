В «Доме Советов» губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Гость эфира - губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В рамках разговора будет обсуждаться широкий круг тем, касающихся жизни псковского региона, в том числе итоги 2020 года в общественно-политической и социально-экономической сферах, главные достижения и неудачи в работе региональных властей. Кроме того, Михаил Ведерников прокомментирует текущую ситуацию по коронавирусу, темпы реализации нацпроектов в Псковской области, основные задачи на 2021 год.

Готов ли Михаил Ведерников лично возглавить список единороссов на выборах в Псковское областное Собрание депутатов? Как он выстраивает взаимодействие с оппозицией? К чему готовиться жителям региона - к ухудшению ситуации, вызванному пандемией и другими общими для всех тенденциями, или все-таки есть надежды на улучшения в жизни?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»