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В «Доме Советов» губернатор Псковской области Михаил Ведерников

26.01.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость эфира - губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

В рамках разговора будет обсуждаться широкий круг тем, касающихся жизни псковского региона, в том числе итоги 2020 года в общественно-политической и социально-экономической сферах, главные достижения и неудачи в работе региональных властей. Кроме того, Михаил Ведерников прокомментирует текущую ситуацию по коронавирусу, темпы реализации нацпроектов в Псковской области, основные задачи на 2021 год.

Готов ли Михаил Ведерников лично возглавить список единороссов на выборах в Псковское областное Собрание депутатов? Как он выстраивает взаимодействие с оппозицией? К чему готовиться жителям региона - к ухудшению ситуации, вызванному пандемией и другими общими для всех тенденциями, или все-таки есть надежды на улучшения в жизни?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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