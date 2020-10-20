«Дом Советов»: Александр Котов об актуальной парламентской повестке
21.10.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков обсудит с ним текущие вопросы, над которыми работает на данный момент региональный парламент, в том числе созданная в нем рабочая группа по совершенствованию системы налогообложения, ситуации в сфере здравоохранения и ТКО,
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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