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«Дом Советов»: Александр Котов об актуальной парламентской повестке

21.10.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков обсудит с ним текущие вопросы, над которыми работает на данный момент региональный парламент, в том числе созданная в нем рабочая группа по совершенствованию системы налогообложения, ситуации в сфере здравоохранения и ТКО, 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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