«Дом Советов»: Александр Котов об актуальной парламентской повестке

Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков обсудит с ним текущие вопросы, над которыми работает на данный момент региональный парламент, в том числе созданная в нем рабочая группа по совершенствованию системы налогообложения, ситуации в сфере здравоохранения и ТКО,

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»