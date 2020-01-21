21.01.2020 12:00 «Гайд-парк»: Глава здравкомитета Марина Гаращенко о решении задач по посланию президента
«Дом Советов»: Первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова
22.01.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Ведущие программы - Александр Савенко и Любовь Кузнецова - обсудят с вице-губернатором основные положения Послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию, вопросы, связанные с реализацией нацпроектов на территории Псковской области и другие актуальные темы жизни региона.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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