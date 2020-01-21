«Дом Советов»: Первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова

Гость студии – первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Ведущие программы - Александр Савенко и Любовь Кузнецова - обсудят с вице-губернатором основные положения Послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию, вопросы, связанные с реализацией нацпроектов на территории Псковской области и другие актуальные темы жизни региона.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»