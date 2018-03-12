12.03.2018 14:00 «Навстречу урнам» с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым
В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов
13.03.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Ключевая тема разговора - избирательная кампания по выборам президента РФ. Ведут эфир главный редактор радиостанции Максим Костиков и главный редактор ЭПИ «Псковская Лента Новостей» Александр Савенко.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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