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В «Доме Советов» председатель комитета по АПК Псковского областного Собрания Александр Братчиков

22.03.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков.

Ведущий программы Максим Костиков поговорит с гостем о развитии агропромышленного комплекса в Псковской области, о работе комитета по АПК и рассматриваемых законопроектах. Кроме того, Александр Братчиков ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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