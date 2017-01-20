19.01.2017 14:00 «Особое мнение» лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака
В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов
23.01.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодняшний гость студии – секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
В рамках программы будут обсуждаться итоги XVI отчетно-выборного съезда «Единой России», который накануне завершился в Москве, кадровые перестановки в руководстве регионального отделения партии, а также первая в этом году сессия Псковского областного Собрания, которая состоится в будущий четверг. Кроме того, гость студии ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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