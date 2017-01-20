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В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов

23.01.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодняшний гость студии – секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

В рамках программы будут обсуждаться итоги XVI отчетно-выборного съезда «Единой России», который накануне завершился в Москве, кадровые перестановки в руководстве регионального отделения партии, а также первая в этом году сессия Псковского областного Собрания, которая состоится в будущий четверг. Кроме того, гость студии ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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