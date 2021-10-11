«Дневной дозор»: Сельское бесхозяйство

В День работника сельского хозяйства экраны всех телевизоров страны и инстаграм-аккаунты высокопоставленных чиновников красноречиво рассказывали о том, как прекрасно развивается сельхозотрасль в России в целом и в Псковской области в частности. Но если посмотреть не на экран, а вокруг, то становится понятно, что негативных тенденций в агропромышленном развитии очень и очень много.

Для некоторых может быть открытием, что на самом деле Псковская область является аграрным регионом, несмотря на то, что находится в зоне рискованного земледелия, где хорошо растут разве что сорняки. На региональном рынке сельхозпродукции велика доля импортозамещения, на чье качество и стоимость постоянно жалуются обыватели. Где же свое, местное, качественное и недорогое? Почему оно является деликатесом? Потому что аграрная отрасль у нас толком и не развивается. Во-первых, не хватает рабочих рук, во-вторых, нет в достатке земли, на которую мог бы прийти и работать крупный инвестор - вся она или расхапана в свое время частниками, чьих концов не найти, либо давно заросла лесом. Третья причина, почему сельское хозяйство буксует - дисбаланс между предпринимателями разной величины. По-настоящему зарабатывать, как показывает опыт, могут только крупные компании, а мелкое и среднее предпринимательство зачастую не выживает в пучине налогов, бюрократии и сложных кредиторских условий от банков. Последнее является четвертой очевидной причиной, почему сельское хозяйство находится в регионе там, где мы его, обернувшись, видим. Сегодня в «Дневном дозоре» - взгляд экспертов на развитие сельхозотрасли в Псковской области.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»