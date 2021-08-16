«Дневной дозор»: «ФАС» на цены

Стоимостью товаров в торговых сетях решила плотно заняться ФАС. Уже сейчас антимонопольщики готовят законопроект об установлении максимальной наценки на продукты. Главная цель всего этого действа - недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, выявление возможного сговора между продавцами, от которого страдает кошелек рядового покупателя. Торговым сетям сказали «фас» уже сейчас, попросив их самостоятельно подумать над ценниками на отдельные категории товаров. Потом ведомство пообещало прийти к ним с проверкой. И, видимо, с калькулятором.

Возбудились антимонопольщики не просто так: еще в контексте битвы за доступный «борщевой набор» Владимир Путин поручил не только организовывать больше ярмарок для фермеров, но и попросил профильные ведомства обратить пристальное внимание на свои вотчины. Как итог, перед глазами снова картина того, как государственные органы не прозрачно намекают, кто же виноват в том, что все нынче стоит так дорого. Крайними кажутся продавцы и производители. А что же будет с ценами и с нами? Поможет ли вмешательство антимонопольной службы остановить рост стоимости продуктов? Мнения региональных экспертов по этому поводу сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»