«Дневной дозор»: Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Псков

Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 18 февраля, с рабочей поездкой прибыл в Псковскую область. Как отмечают эксперты, поездкой в Псков Мишустин продолжает реализовывать свой план по посещению наиболее проблемных регионов с непростой социально-экономической ситуацией. При этом премьер заявлял, что хочет видеть понимание существующих точек напряжения и от своих заместителей. Поэтому глава правительства прибыл в Псковскую область в сопровождении министра труда и соцзащиты Антона Котякова, министра промышленности и торговли и куратора нашего региона Дениса Мантурова, министра экономического развития Максима Решетникова, министра финансов Антона Силуанова. Так сказать, чтобы всей честной компанией оценить глубину упадка экономики региона и прикинуть, чем помочь местным властям, чтобы залатать дыры. Хорошо бы, конечно, деньгами, а не советом.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»