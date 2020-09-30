«Дневной дозор»: Скачки курса валют

В последние дни российская национальная валюта вновь попала в зону обесценивания: доллар приближается к отметке 80 рублей, а евро ушел за 92-а, впервые с весны 2016 года. Инфляция же в последние дни показала свою непоколебимость и остается на нулевой отметке. И дипломированные экономисты с финансистами, и простые граждане уже привыкли, что 2020 год во всем выбивается из ряда вон. Но колебания курса валют и в докоронавирусную эпоху создавало тревожную обстановку не только в среде бизнеса и производственной сферы, но и у простых граждан страны. Чего ждать дальше — усугубления ситуации или отката к прежним значениям валют, а значит — стабилизации ситуации? Какие проблемы создает рост курса валют для хозяйственников, промышленников, представителей торговли? Причины нестабильности рубля и прогнозы на ближайшее будущее сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»