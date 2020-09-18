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«Дневной дозор»: Почему в Пскове горят мусорки?

21.09.2020 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В Псковской области продолжают массово гореть мусорные контейнеры. Так, за минувшие выходные потери составили 8 контейнеров на регион. Причем их не только поджигают, но режут и скручивают колеса. За последние пару месяцев в целом, как сообщаю в «Экопроме», компания не досчиталась около 90-та емкостей для ТКО. Убыток от вандальных действий правонарушителей близится к 1,5 млн рублей. Версии и факты о горящих по региону мусорных контейнерах сегодня в «Дневном дозоре». 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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