«Дневной дозор»: Поборы в псковских школах

Август для всех причастных к сферы образования — горячая пора. Одни готовят школы и садики к новому сезону, другие заняты сбором детей: одежда и обувь, канцелярия и портфели. Все реже звучат сообщения о том, что с родителей школа что-то собирает: на окна или линолеум, учебники или занавески. Однако из категории так называемых «поборов» все еще не ушли: на хознужды школы или класса, на косметический ремонт, кое-где собирают на учебники и предметные рабочие тетради, на праздники и поздравления детям и педагогам. Надо сказать, что само понятие «школьных поборов» появилось в тяжелые 90-е годы, когда в стране не то, что про ремонты школ никто не думал, зарплаты учителям и воспитателям платили раз в полгода. А учить и учиться было нужно. Вот и собирали с родителей буквально на все. Те времена остались в прошлом, как и двадцать лет благополучия новой, путинской России. Громко звучат заявления о бесплатном образовании, прописанном в Конституции (после недавних событий мы стали знать ее содержание чуть лучше, чем прежде). Особенно торжественно в последние годы говорится про реализацию нацпроектов, в том числе и профильных - «Образование» и «Демография». Так почему тогда на определенные нужды сборы продолжаются? Какие они имеют формы? Как их поясняют чиновники и к ним относятся родители? Обсудим тему в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»