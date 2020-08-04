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«Дневной дозор»: Трехдневное голосование — плюсы и минусы

05.08.2020 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сентябрьские выборы этого года пройдут в расширенном по времени формате: вместо одного дня волеизъявление продлиться три. Решение о возможности сделать голосование трехдневным приняли Депутаты Государственной думы, затем указ подписал президент страны. Центральная избирательная комиссия России, обладая чрезвычайными на этот счет полномочиями, решила внедрить трехдневку уже в сентябре этого года. Коронавирус является все еще не побежденной инфекцией, поэтому обобщенный аналог голосования по поправкам в Конституции будет уместен в этом электоральном сезоне, посчитала ЦИК. Введение трехдневного голосования вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах. Представители оппозиционных партий заявляют о том, что действующей власти выгодна трехдневная форма голосования, поскольку, как им кажется, она расширяет возможности манипуляций и подтасовок результатов. О плюсах и минусах трехдневного голосования - в «Дневном дозоре».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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