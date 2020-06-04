«Дневной дозор»: Культура онлайн

Первая декада июня в нашей стране овеяна именем Александра Пушкина, родившегося 6 июня. В этом году на Псковщине впервые с 1967-го гда мы этот праздник встречаем не массовыми гуляниями на поляне в Михайловском, а в формате онлайн. Программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, тем не менее, весьма обширная. И только за счет того, что все сегодня переместилось в интернет, и информация о событиях, и сами мероприятия: спектакли, концерты, выставки. При этом истинные театралы, любители музыки, изобразительного искусства привыкнуть к такому формату не могут. Однако во время коронавирусной экспансии приходится довольствоваться тем, что есть. Хотя в искусстве через интернет есть явные недостатки: ничто не заменит энергетики личного присутствия в выставочном или концертном зале, равно как и участия в празднике или фестивале. Нет личного общения со зрителями и у артистов, не говоря уже о материальной стороне вопроса — нет сбора от продажи билетов, а затраты на подготовку показов и праздников есть. Отсюда и рождаются мнения, что искусство в онлайне — это полуфабрикат или попса, такой формат не приемлем. Но есть и другая точка зрения — интернет-технологии во время самоизоляции способны привлечь людей к культуре. Искусство онлайн - за и против, сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»