«Дневной дозор»: Будет ли перерасчет платы за тепло после аномально теплой зимы?

Коммунальные платежи за тепло могут быть пересчитаны для граждан в связи с аномально теплой зимой. Эта информация вышла во многих федеральных сми со ссылкой на Минстрой. Более того, большинство фракций Госдумы высказалось в поддержку этой идеи. С точки зрения потребителя данная инициатива казалось бы и не может иметь противоположной точки зрения: чем холоднее, тем больше ресурса (угля, электричества, газа, мазута, дров или торфа) нужно на обогрев. Соответственно, тем выше стоимость в платежках. Применительно к Псковской области можно сказать, что за минувшую календарную зиму едва ли набежало в общей сложности пару действительно зимних недель с температурой ниже ноля. Таким образом, большинство потребителей тепла должны радостно ждать снижения платы. Но есть несколько тонкостей. Во-первых, авторы идеи перерасчета подчеркивают, что снижение тарифов может коснуться регионов, где платежи за эту услугу начисляются по нормативам, а не по счетчикам. Во втором случае жильцы платят за реально потраченные ресурсы. Им перерасчет не полагается. Второй момент: многие псковичи заметили, что при плюсовой температуре за окном батареи центрального отопления холоднее не становятся. Так почему муниципальное предприятие перетапливает? И в целом идея о снижении платы за тепло в теплую зиму — это реальность или популизм? Попытаемся разобраться в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»