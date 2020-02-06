«Дневной дозор»: Забор раздора на ул. Юбилейной, 60

Псков вновь попал в повестку федеральных новостей в негативном ключе. На сей раз поводом стало не очередное уголовное дело против высокопоставленного чиновника и, к счастью, не массовое ДТП. А металлический забор во дворе на улице Юбилейной, 60. Проверку по факту возможного самоуправства предпринимателя, установившего ограждение, поручил провести председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на сайте СК РФ. Поводом для принятия такого решения послужили публикации в СМИ о том, что в Пскове бизнесмен поставил ограду прямо на пешеходной дорожке, захватив часть газона и перегородив проход людям. По поручению Александра Бастрыкина СУ СК России по Псковской области незамедлительно организовало доследственную проверка. Ход и результаты проверок взяты на контроль в центральном аппарате ведомства. Мнения экспертов по теме в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»