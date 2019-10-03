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«Дело Луначарского»: псковские музыканты о том, как пробиться в шоу-бизнес
04.10.2019 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
О том, как пробиться в шоу-бизнесе, и о популярных музыкальных направлениях ведущий Дмитрий Волхонов поговорит с руководителем проекта «Йода», саунд-продюсером кавер-группы «Drum&Jazz» Игорем Колосовым, солисткой джаз-квартета Аркадия Галковского Катей Андреевой и певицей Джаной.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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