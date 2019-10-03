«Дело Луначарского»: псковские музыканты о том, как пробиться в шоу-бизнес

О том, как пробиться в шоу-бизнесе, и о популярных музыкальных направлениях ведущий Дмитрий Волхонов поговорит с руководителем проекта «Йода», саунд-продюсером кавер-группы «Drum&Jazz» Игорем Колосовым, солисткой джаз-квартета Аркадия Галковского Катей Андреевой и певицей Джаной.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»