«Дневной дозор»: Памяти отца Павла Адельгейма

5 августа в Пскове пройдут мероприятия - светские и церковные, - в память о священнике Павле Адельгейме, который был убит 6 лет назад. Священнослужитель, публицист, писатель, поэт, проповедник, подвижник, диссидент - все это об отце Павле. При его жизни сотни людей — верующие и атеисты, - со всех концов страны и из-за рубежа ехали в Псков, чтобы поговорить с ним и услышать его проповеди. Другие — избегали, считали отступником, запрещали, противодействовали его служению в храме, пытались закрыть школу регентов, основанную отцом Павлом. Впрочем, к противостоянию ему было не привыкать. В лихолетье советской эпохи режим методично уничтожил его родных, он воспитывался в детдоме, жил с матерью в ссылке в Казахстане. Затем была киевская духовная семинария (из которой отца Павла по политическим мотивам исключил никто иной, как раскольник Филарет Денисенко, тогда игумен), затем были московская духовная академия, служение в Узбекистане. В 1970 получил 3 года лагерей, где стал инвалидом. Осужден был за хранение запрещенных тогда стихов поэтов Серебряного века. Рукоположение в священный сан отец Павел получил от архиепископа Ермогена в Ташкенте. Там же на его жизнь и мировоззрение повлияло гонимое в советские годы духовенство, пришедшее в церковь еще в дореволюционные годы.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»