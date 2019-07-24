«Дневной дозор»: Дизайн-код Пскова

Хаос в градостроительной политике — одна из отличительных черт Пскова и Псковской области в постсоветский период. Забитые машинами дворы жилых микрорайонов, точечная застройка, превышение этажности, отсутствие социальной инфраструктуры — такая вырисовывается картина, в частности, в областном центре. И это не говоря про современные тенденции в урбанистике и архитектуре. Градостроительные нормы фактически не соответствуют федеральному законодательству. На уровне страны граднормы были обновлены в 2016 году, а в нашей области действуют еще правила 13 года. Новые нормы разработаны областным управлением архитектуры, в данный момент их проверяет прокуратура и иные ведомства. Предполагается, что в силу они вступят в начале осени. А в областном центре по поручению губернатора Михаила Ведерникова в качестве пилотного проекта разработан так называемый дизайн-код, то есть правила и рекомендации, с помощью которых будет сформирована стилистически единая, комфортная и безопасная городская среда. В частности, большое внимание уделено вывескам, рекламным конструкциям и оформлению торговых точек — магазинов, ларьков, киосков. Так же внесены дополнения и изменения в Правила благоустройства города - внесены несколько новых разделов, которые касаются правил содержания фасадов зданий, особенностей праздничного, событийного оформления города, порядка участия граждан и организаций в мероприятиях по благоустройству города и контроля за соблюдением правил благоустройства. На что повлияют новации? Отражают ли они доступную среду для маломобильных групп населения? Насколько подорожает жилье, построенное по новым градостроительным нормам? И самое важное — кто будет контролировать соблюдение новых правил? Об этом сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»