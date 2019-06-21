«Дневной дозор»: Охранные зоны Пскова: быть или не быть?

Накануне Ганзы в Пскове разгорелся общественный конфликт, в котором участвуют культурно-градозащитная общественность и сторонники преобразований в Пскове, приближенные к губернатору Михаилу Ведерникову. Псковская градозащитная общественность взорвалась: все последние дни в соцсетях муссируется тема так называемых муралов или граффити на торцах нескольких домов в центральной части областной столицы. Инициаторами легальных граффити,сообщили в проектном офисе «Команды-2018», являются молодые люди из сообщества «Хоть Отбавляй». Их идею поддержал Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Дома, на торцы которых наносятся эти масштабные рисунки с изображениями писателя Вениамина Каверина, классика Александра Пушкина, благоверного князя Александра Невского, не являются памятниками культуры. Но градозащитники из регионального ВООПИКа и не только буквально вскипели: сама территория центра Пскова — это охранная зона. Тут не то, что лопату воткнуть так просто нельзя, тут охраняются даже визуальные перспективы. Спор между чиновниками и общественниками идет жесткий. Аккурат в это время прошла информация, что на пересечении улиц Юбилейная и Я.Райниса запланировано строительство АЗС, а это в нескольких сотнях метров от стен жемчужины псковской архитектуры — Мирожского монастыря. А он тоже имеет зоны охраны. Как и ансамбль «Псковского кремля», под стенами которого так и стоит надпись «Россия начинается здесь», которую градозащитники считают незаконной, а власти — привлекающей туристов. Собственно, и сама набережная во время ее реконструкции у градозащитников тоже вызывала неоднозначную реакцию.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»