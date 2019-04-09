«Дневной дозор»: мусорный вопрос на сессии гордумы - чья правда?

Одним из самых важных хозяйственных и социальных вопросов для региона в целом и для Пскова в частности продолжает оставаться новая система обращения с ТКО. Напомним, с 1 января в России действует новый закон об обращении с ТКО, согласно которому в регионах по конкурсу выбирается региональный оператор (в Псковской области это компания Экопром), который организует работу по сбору, транспортировке, сортировке и утилизации мусора. Поскольку своих мощностей у регоператора не хватает, он нанял субподрядные организации. В Пскове и Псковском районе - это СпецТрансКом и АСПО. Первые пару месяцев практически никаких проблем не было со сбором, транспортировкой и утилизацией мусора в областной столице — АСПО свое дело знает, присутствует на рынке 17 лет. Но в последние несколько недель в сми стали появляться публикации, что между регоператором и субподрядчиком есть взаимные претензии и трения по ряду позиций, а в соцсетях время от времени идут жалобы на переполненные контейнеры и горы крупногабаритного мусора в тех или иных точках Пскова. На очередной сессии городской думы депутаты, по примеру своих региональных коллег, заслушали доклад о мусорной проблематике: ситуация тревожная, Псков рискует быть заваленным мусором, может возникнуть социальная напряженность.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»