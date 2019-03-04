«Дневной дозор»: Новые требования к работе аварийно-диспетчерских служб

На повестке дня у нас сегодня коммунальная тема. И самая что ни на есть актуальная, касающаяся рядовых граждан. С 1 марта этого года «Жилищный кодекс» вступили в силу поправки, ужесточающие работу аварийно-диспетчерских служб. Куда мы звоним, когда сорвало кран? Нет тепла, отказала электрика, упало дерево, фонтан горячей воды на перекрестке бьет ключом? В аварийку. Коммунальщики выезжают и исправляют. В идеале. А иногда ждать их приходится часами, а (к примеру) вода топит соседей снизу, дальше начинаются разбирательства. А доказать, в какое время гражданин обращался, чтобы и медлительная управляющая компания платила за ремонт соседской квартиры, невозможно — звонок нигде не зафиксирован. И историй таких тысячи. Но с первого марта все должно быть по-другому: например, по новым правилам диспетчер АДС должен будет ответить на телефонный звонок в течение не более 5 минут, а если уложиться в этот срок не получилось, должен в ближайшие 10 минут сам перезвонить жильцу или оставить сообщение. Кроме того, все аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения должны быть локализованы не позднее чем через 30 минут с момента регистрации заявки, а устранены - в срок не более трех суток с даты повреждения.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»