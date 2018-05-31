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«Дневной дозор»: Что изменится в жизни псковичей с 1 июня?

01.06.2018 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Два раза в год в нашей стране вступаю в силу те или иные изменения в законодательную базу: нормотворцы делают нам подарок к новому году и к первому дню лета. С 1 июня текущего года подобных новаций в самых разных сферах нашей жизни набралось с десяток. В нашей программе эксперты выскажут мнения по самым масштабным из них.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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