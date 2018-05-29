«Дневной дозор»: Развлечение или опасный аттракцион?

Тема дня сегодня — развлекательно-хозяйственно-политическая: батуты в зонах отдыха областного центра. Последние несколько лет тема нестационарных сезонных аттракционов летом звучит постоянно, и как правило в плоскости скандала. В 17 году произошло несколько случаев детского травматизма как на уличных батутах, так и в развлекательных центрах. Дети падают с резиновых монстров, сталкиваются лбами, но самая большая доля травм — компрессионные переломы позвоночника.

Накануне батутная тема была поднята в плоскости хозяйственно-политический. В Псковской гордуме состоялось заседание рабочей группы для проработки вопроса по размещению сезонных нестационарных аттракционов вне зеленых зон в Пскове. Депутаты, администрация и предприниматели пытались выяснить, кто прав. Дело в том, что в октябре прошлого года, на волне всеобщего возмущения горожан, парламентарии проголосовали за запрет установки батутов на зеленых зонах. Резиновые монстры повсеместно длительное время стоят на газонах, от чего трава выгорает и образуются проплешины. Это безобразие противоречит как правилам благоустройства города, так и здравому смыслу. Вместе с тем, администрация города, которая должна была бы быть основным радетелем соблюдения правил благоустройства, установку батутов на зеленке (как это было озвучено на рабочей группе) согласовала.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»