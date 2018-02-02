«Дневной дозор»: Первые дебаты о выборах президента как возрождение традиции свободной дискуссии в Пскове

Примерно через полтора месяца станет известно имя президента страны, который будет управлять Россией в ближайшие 6 лет. Впрочем, как говорит большинство экспертов, это всего лишь формальность, так как ни у кого нет сомнений, что на выборах 18 марта победит действующий глава государства Владимир Путин. Единственная интрига, которая будет сохраняться вплоть до оглашения результатов голосования, - это то, сколько процентов наберет действующий глава государства и сколько людей придут на избирательные участки.

Очевидно, эти два параметра являются для кремлевских политтехнологов крайне важными. Ведь ни для кого не секрет, что вопрос об активности электората и организации голосования с наименьшими нарушениями, для Кремля является приоритетным, так как выборы скорее всего будут носить «референдумный характер». Учитывая это, в последнее время в российском обществе все чаще стали звучать рассуждения на тему, а вообще, стоит ли идти на выборы, если победитель известен заранее?

В предыдущих выпусках «Дневного дозора» уже говорилось о том, что ряд оппозиционно настроенных сил призывают население России бойкотировать президентские выборы и советуют приходить на участки только в качестве наблюдателей. В основном эту идею сейчас лоббируют сторонники Алексея Навального, которого Центризбирком не допустил до участия в выборах из-за незакрытого до сих пор уголовного дела. С другой стороны, большинство политиков, включая системную оппозицию, наоборот, просят граждан обязательно 18 марта прийти на выборы и отдать свой голос.

И все-таки, стоит ли идти на президентские выборы или нужно их бойкотировать? Эту актуальную тему общественно-политической повестки обсуждали в Пскове участники первого неформального заседания дискуссионного клуба, который был организован медиахолдингом «Гражданская пресса». Полемика вызвала интерес со стороны более полусотни региональных политиков, общественников, журналистов и блогеров.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»