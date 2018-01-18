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«Дневной дозор»: К чему приведет оптимизация скорой помощи в Псковской области?

19.01.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В конце декабря стало известно, что в Псковской области грядет еще одна оптимизация. Судя по официальным заявлениям региональных чиновников, реформировать собираются службу скорой помощи. А конкретно, - хотят объединить все районные неотложки, замкнув их на один, единый диспетчерский центр, который будет располагаться в Пскове. Специалисты областного комитета по здравоохранению заявляют, что эта реформа позволит сделать экстренную медпомощь более доступной и удобной для населения. Однако, так считают далеко не все. На сайте врио губернатора Ведерников.рф появилось даже открытое обращение от фельдшера и общественника Ивана Васильева, в котором он сомневается в эффективности запланированных мер. Некоторые скептики, узнав, что грядут изменения в работе скорой, тут же сделали вывод, - ничего хорошего не жди. И поясняют, - уже давно подмечено, - как только власть объявляет об оптимизации (причем неважно какой сферы), это означает, что не исключены сокращения персонала, снижение окладов, закрытие учреждений и другие непопулярные решения. Вполне вероятно, что по такому же сценарию будет развиваться и история с реформированием скорой помощи, - опасается ряд наших собеседников.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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