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«Дневной дозор»: Об отчёте главы областного МВД

30.03.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

На мартовской сессии регионального заксобрания (впервые с момента своего назначения) отчитался о работе начальник областной полиции Юрий Инстранкин. Напомним, 12 апреля исполняется ровно год, как он официально был назначен главой управления МВД по Псковской области, тем самым, сменив на этом посту генерал-майора Бориса Говоруна. Тогда, кстати, многие наблюдатели делали прогнозы о том, сможет ли его приемник выстроить конструктивную работу, продолжит ли он заданный прежним руководителем тренд на повышение престижа профессии, на непримиримую борьбу за чистоту рядов и на усиление безопасности на улицах городов и поселков?


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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