«Дневной дозор»: Акции протеста против увеличения тарифов «Платона»

В России третий день продолжаются массовые протесты дальнобойщиков против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон». В большинстве регионов страны дальнобойщики объявили бессрочную забастовку. Акции стартовали в Петербурге, Оренбургской, Астраханской, Амурской области, в Удмуртии и в Забайкальском крае. Не стал исключением и наш регион. 27 марта в Пскове в Летнем саду около памятника «Пушкину и крестьянке» собрались представители Ассоциации автоперевозчиков Псковской области, требующие отмены платежной системы «Платон». Поводом для таких массовых мероприятий стало решение правительства о том, что с 15 апреля должен увеличиться тариф за километр пройденного пути. Напомним, что за несколько дней до протестных акций, в конце прошлой недели несколько ассоциаций, объединяющих перевозчиков, встретились с премьером Дмитрием Медведевым для обсуждения проблем системы «Платон». По итогам было принято решение поднять тариф в системе с 1,5 рублей до 1 рубля 90-а копеек. Хотя ранее планировалось увеличение до 3,06 руб. Позже Медведев поручил разработать законопроект об увеличении штрафов для не оплативших проезд в рамках «Платона», а также усовершенствовать систему налоговых вычетов для пользователей этой системы.

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