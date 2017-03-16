«Дневной дозор»: Три года со дня вхождения Крыма в состав России

Слушайте на волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) новый выпуск «Дневного дозора». В центре внимания ведущего Алексея Семенова - третья годовщина вхождения Крыма в Россию.

Это, несомненно, историческое событие было восторженно принято большинством населения страны. Социологи тогда отмечали всплеск патриотического настроя, увеличение рейтинга доверия к властям и к президенту (чему способствовала активная агитационная кампания на центральном ТВ). В то же время крымская весна стала поворотным моментом в отношениях нашей страны с большинством мировых держав, многие из которых до сих пор требуют возвращения Крыма Украине и не признают результатов референдума, проведенного там в марте 14-го года.

По мнению ряда наблюдателей, вхождение Крыма в состав России можно было бы считать безоговорочной победой, если бы не последовавшие в ответ западные санкции против Москвы, что в итоге спровоцировало новый виток холодной войны. В связи с этим в российском обществе продолжается дискуссия по целому ряду вопросов - насколько законным было присоединение Крыма, и вообще это все-таки аннексия или воссоединение?

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