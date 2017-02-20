«Дневной дозор»: Высокие квитанции за ОДН

Накануне очередное развитие получила самая резонансная тема, которая на протяжении двух последних месяцев больше всего волнует жителей Псковской области, - непомерно большие квитанции за общедомовые нужды. На протяжении двух последних месяцев жители возмущаются, - почему они должны выложить по этой строке вместо привычных 70-100 рублей по несколько тысяч. Напомним, с января этого года в регионе был применен новый аналоговый метод расчета платы за ОДН, что привело к резкому увеличению платы за общедомовые нужды. Такие изменения вызвали резкую критику со стороны Губернатора Андрея Турчака, который ранее назвал такой подход к работе «банальной чиновничей глупостью».

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