«Дневной дозор»: Минфин девальвирует рубль

В последние несколько дней новостные ленты большинства российских информагентств активно публикуют сообщения о том, что с 1 февраля министерство финансов страны планирует девальвировать национальную валюту на 10% путем так называемых валютных интервенций. Проще говоря, ведомство собирается скупать доллары чуть ли не в промышленных масштабах (в день примерно по 100 миллионов «вечнозеленых»), что, естественно спровоцирует укрепление американских денег, и, соответственно, ослабит «деревянный».

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