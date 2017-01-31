«Дневной дозор»: Минфин девальвирует рубль
01.02.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В последние несколько дней новостные ленты большинства российских информагентств активно публикуют сообщения о том, что с 1 февраля министерство финансов страны планирует девальвировать национальную валюту на 10% путем так называемых валютных интервенций. Проще говоря, ведомство собирается скупать доллары чуть ли не в промышленных масштабах (в день примерно по 100 миллионов «вечнозеленых»), что, естественно спровоцирует укрепление американских денег, и, соответственно, ослабит «деревянный».
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати