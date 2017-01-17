«Дневной дозор»: ОДН по-новому

С этого года псковичи, равно, как и все россияне, будут оплачивать общедомовые нужды по новым правилам. Напомним, до недавнего времени ОДН (разница между тем, что показывает общедомовой прибора учета и тем, что набежало на внутриквартирных счетчиках) распределялась между всеми квартирами, в зависимости от их площади.

По сути управляющим компаниям до настоящего времени было все равно, что в домах на лестничных площадках, например, сутками напролет горит свет, или что в подвале с утра до ночи льется вода. В результате законопослушные собственники были вынуждены платить за все - и за нерадивых соседей, и за дыры в трубах. Понятно, что это несправедливо, но по закону сделать было ничего нельзя - по факту дом потребил ресурсы, а значит обязан за них заплатить.

Теперь, прогнозируют чиновники, ситуация изменится. Общедомовые расходы будут начисляться исходя из специальных нормативов, учитывая этажность дома, наличие лифта, мусоропровода и площадь лестничных маршей. Как прогнозируют в правительстве, это должно существенно улучшить работу жилищно-коммунального сектора и повысить прозрачность в расчетах за услуги ЖКХ.

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