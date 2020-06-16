16.06.2020 14:00 «Эхономика»: О роли и месте Псковского облпотребсоюза в современном обществе расскажет Николай Тесля
15.06.2020 14:00 «Постскриптум»: О подготовке к голосованию по Конституции и суровом приговоре по делу «Свидетелей Иеговы»*
12.06.2020 14:00 «Подстрочник»: Актуален ли сегодня День России как праздник, расскажет Дмитрий Хритоненков
«Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского
17.06.2020 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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