«Обратный отсчет»: Гендиректор завода «Титан-Полимер» об итогах года

Гость эфира - генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Он расскажет, каким был 2020 год для якорного резидента ОЭЗ «Моглино», крупнейшего регионального инвестора - псковского завода «Титан-Полимер»; как продвигается реализация проекта строительства завода, когда ожидается старт производства и готово ли предприятие брать на себя социальные обязательства. Ведущий - Константин Калиниченко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»