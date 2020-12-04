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«Обратный отсчет»: Дмитрий Пермяков об итогах 2020 года и политических планах

07.12.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков. Ведущий Константин Калиниченко побеседует с ним об итогах работы городского парламента в уходящем году.  

На что Дмитрий делал акценты в своей работе? Какие инициативы и решения органа власти считает наиболее значимыми в 2020 году? Что получилось сделать, а что сделать не удалось, и по каким причинам? Также собеседники обсудят наиболее значимые события уходящего года и политические планы на 2021 год.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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