«Обратный отсчет»: Дмитрий Пермяков об итогах 2020 года и политических планах

Гость студии - депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков. Ведущий Константин Калиниченко побеседует с ним об итогах работы городского парламента в уходящем году.

На что Дмитрий делал акценты в своей работе? Какие инициативы и решения органа власти считает наиболее значимыми в 2020 году? Что получилось сделать, а что сделать не удалось, и по каким причинам? Также собеседники обсудят наиболее значимые события уходящего года и политические планы на 2021 год.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»