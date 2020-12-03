«Обратный отсчет»: Лев Шлосберг о политических итогах года

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания депутатов, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг. Ведущий Константин Калиниченко побеседует с ним о политических итогах уходящего года, главных событиях и общественно-политической ситуации в стране и Псковской области в 2020 году. Также Лев Шлосберг расскажет, что заносит в «плюс», а в чем видит неудачи уходящего года, озвучит планы на 2021 год и задачи на новый избирательный цикл. Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный цикл программ, в котором известные политики, чиновники, общественные деятели подводят итоги уходящего года.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»