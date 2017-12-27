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«Обратный отсчет» с лидером псковского регионального отделения партии «Яблоко» Львом Шлосбергом

28.12.2017 14:09 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Вместе с ведущими Максимом Костиковым и Александром Савенко он подведет итоги уходящего года, расскажет о своей работе в региональном парламенте и в партии. Кроме того, парламентарий ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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