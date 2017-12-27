14:09 «Обратный отсчет» с лидером псковского регионального отделения партии «Яблоко» Львом Шлосбергом1
«Обратный отсчет» с лидером псковского регионального отделения партии «Яблоко» Львом Шлосбергом
28.12.2017 14:09 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - депутат Псковского областного Собрания, руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
Вместе с ведущими Максимом Костиковым и Александром Савенко он подведет итоги уходящего года, расскажет о своей работе в региональном парламенте и в партии. Кроме того, парламентарий ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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